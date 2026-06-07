Bayern de Munique aconselha Real Madrid a não fazer proposta por Olise

Florentino Pérez prometeu fazer o maior investimento da história do gigante espanhol em um jogador

“Se Florentino Pérez quiser nos fazer uma proposta, pode guardá-la“, disse neste domingo (7) o presidente do Bayern de Munique, Herbert Hainer, em meio aos rumores de uma possível oferta de 150 milhões de euros (R$ 895 milhões na cotação atual) do clube merengue pelo atacante francês Michael Olise.

Em sua campanha para a reeleição como presidente do Real Madrid, Florentino anunciou durante a semana que pretende fazer uma proposta nesse valor a um clube da Liga dos Campeões por um superastro, sem revelar a identidade do jogador.

Segundo a imprensa espanhola, o nome seria Olise, que assinou com o Bayern em meados de 2024 e tem contrato até junho de 2029, sem cláusula de rescisão. A declaração de que uma proposta vinda do Real Madrid não seria bem vinda foi feita por Herbert Hainer ao jornal alemão Bild.

Michael Olise é jogador do Bayern e tem um contrato de longa duração. Não somos um clube vendedor. Se Florentino Pérez quiser nos fazer uma proposta, o que ainda não aconteceu, ele pode poupar o trabalho

Olise, revelação da temporada 2024/2025, consolidou-se como estrela na temporada 2025/2026, marcando 22 gols e dando 31 assistências entre todas as competições, com o Bayern conquistando a tríplice coroa nacional (Campeonato Alemão, Copa da Alemanha e Supercopa Franz Beckenbauer).

150 Milhões de Euros

A proposta de investir 150 milhões de Euros na compra de um jogador de alto nível faz parte da estratégia do treinador do Real Madrid para tentar sua reeleição a frente do clube. Se concretizada, Florentino Pérez estará fazendo a maior transferência do gigante espanhol por um atleta.

Na terça-feira, farei uma oferta significativa a um clube da Liga dos Campeões por um jogador de ponta. Seria a maior transferência já paga pelo Real Madrid. Seria algo em torno de 150 milhões de euros. Uma dica? Não posso dar nenhuma, estou apenas insinuando o que vamos fazer

Outra promessa de campanha, Denzel Dumfries, da Inter de Milão, será mais uma atração de sua equipe caso seja mantido no poder. Ele declarou que o defensor da equipe italiana se juntaria ao zagueiro Ibrahima Konaté e também ao técnico José Mourinho como um pacote de reforços de sua campanha.

*com informações da AFP