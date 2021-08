Bayern de Munique massacra o Bremer, da quinta divisão, por 12 a 0 na Copa da Alemanha

O atacante Chuopo-Moting foi o destaque da partida, anotando quatro gols e três assistências

EFE/EPA/FOCKE STRANGMANN O Bayern de Munique venceu o Bremer por 12 a 0 pela Copa da Alemanha



O Bayern de Munique não tomou conhecimento do Bremer SC, da quinta divisão do futebol alemão, e aplicou nesta quarta-feira, 25, uma goleada de 12 a 0, fora de casa, pela primeira rodada da Copa da Alemanha. O atacante Chuopo-Moting foi o destaque da partida, anotando quatro gols e três assistências. Fora o atacante, Musiala (duas vezes), Warm (contra), Tilman, Sané, Cuisance, Sarr e Tlison também marcaram para o Gigante da Baviera, que segue passando por cima dos adversários locais. Neste início de temporada 2021/2022, além de estar invicto na Bundesliga, o time bávaro ganhou a Supercopa da Alemanha diante do Borussia Dortmund.