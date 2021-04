Bayern x PSG: Mbappé tem o dobro de participações em gols em relação a Neymar na temporada

Francês chega à decisão na Liga dos Campeões como protagonista do Paris Saint-Germain na temporada; veja comparação com o craque brasileiro

EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Neymar e Mbappé são colegas de Paris Saint-Germain



O Paris Saint-Germain tem nesta quarta-feira, 7, um dia crucial para manter viva a chance de conquistar a inédita taça da Liga dos Campeões da Europa. A partir das 16 horas (de Brasília), o time parisiense entra em campo para enfrentar o Bayern de Munique, na Allianz Arena, na rodada de ida das quartas de final da edição 2020/21. Ao contrário do esperado, porém, a equipe francesa não chega à decisão com Neymar, a mais cara contratação de sua história, como principal esperança de bola na rede. Isto porque o brasileiro tem a metade de participações em gols de Kylian Mbappé, artilheiro do time da temporada e destaque na classificação contra o Barcelona, na fase anterior do torneio continental.

Herói na goleada diante dos catalães, quando anotou um hat-trick (três gols na mesma partida), Mbappé soma uma marca impressionante na temporada. Até o momento, o francês foi às redes em 30 oportunidades e deu 9 assistências para os seus companheiros nas 37 partidas disputadas pelo PSG na temporada. Além de goleador do Campeonato Francês, onde a equipe azul e vermelha ocupa a segunda posição, o jovem também é o vice-artilheiro na Liga dos Campeões com seis gols, atrás somente de Erling Haaland, do Borussia Dortmund, que soma dez.

Neymar, por sua vez, teve um início de temporada promissor, sendo peça-chave na vitória do esquadrão azul e vermelho nas vitórias sobre RB Leipzig, Manchester United e Instambul Basaksehir, somando também seis gols nos três duelos. O craque brasileiro, porém, sofreu mais duas lesões e ficou longe dos gramados por um longo período. Para piorar, em sua volta, diante do Lille, no último sábado, o astro demonstrou um desempenho bem aquém do esperado e acabou expulso após empurrar o adversário. Ao todo, ele soma apenas 13 gols e 6 assistências em 20 partidas realizadas, números bem abaixo do aguardado pela torcida. Na temporada passada, Mbappé também terminou à frente de Neymar nos critérios gols e assistências, sendo consagrado o melhor jogador do Campeonato Francês, o principal título vencido pela equipe. Além disso, o francês ficou na sétima posição no Fifa The Best 2020, enquanto o jogador revelado pelo Santos ficou na nona colocação.

Veja a comparação entre Mbappé e Neymar na temporada 2020/2021:

Jogos: Mbappé 37 x 20 Neymar

Gols: Mbappé 30 x 13 Neymar

Assistências: Mbappé 9 x 6 Neymar

Cartões amarelos: Mbappé 6 x 6 Neymar

Cartões vermelhos: Mbappé 0 x 2 Neymar