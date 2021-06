Holanda bate a Macedônia do Norte e mantém 100%; Áustria vence e também avança

Memphis Depay e Wijnaldum (duas vezes) marcaram para a ‘Laranja Mecânica’, que agora aguarda a sequência da última rodada para conhecer o seu adversário nas oitavas; austríacos enfrentam a Itália no mata-mata da Eurocopa

EFE/EPA/Olaf Kraak A Holanda venceu a Macedônia do Norte na terceira rodada da Eurocopa



A Holanda fez valer o favoritismo, venceu a Macedônia do Norte por 3 a 0, na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, e fechou a fase de grupos da Eurocopa com 100% de aproveitamento, na liderança do Grupo C. Memphis Depay e Wijnaldum (duas vezes) marcaram para a “Laranja Mecânica”, que agora aguarda a sequência da última rodada para conhecer o seu adversário nas oitavas. Os macedônios, por sua vez, se despedem da competição com três derrotas, sem somar nenhum ponto. No outro jogo da chave, a Áustria bateu a Ucrânia por 1 a 0, na Arena Nacional de Bucareste, na Romênia, com gol de Baumgartner e avançou como segundo colocado. Os austríacos enfrentarão a Itália, primeira colocada do Grupo A, no próximo sábado, 26. Já os ucranianos ficaram com 3 pontos e agora torcem para ficar entre os quatro terceiros colocados que avançam ao mata-mata.