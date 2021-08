Benfica empata com PSV e se classifica para fase de grupos da Liga dos Campeões

Jogo de ida terminou em 2 a 1 para os portugueses, que tiveram Lucas Veríssimo expulso na partida de volta

Reprodução/ Twitter @Notamendi30 Jogadores do Benfica comemoram vaga na fase de grupos



O Benfica está de volta à fase de grupos da Liga dos Campeões. O time português segurou o empate em 0 a 0 contra o PSV, no Philips Stadion, na fase preliminar, e se classificou pela vitória no jogo de ida, por 2 a 1. Young Boys e Malmo também conquistaram e se classificaram nesta terça-feira, 24. Mais três vagas ainda estão em disputa. O Benfica está no Pote 3 com Porto, Ajax, RB Leipzig, Atalanta e Zenit. O sorteio dos grupos da Champions acontece nesta quinta-feira, 26, às 13h (horário de Brasília), em Istambul, na Turquia. Dentro de campo, a vida das Águias não foi fácil, e o time de Jorge Jesus levou sufoco dos holandeses.

Aos 32 minutos de jogo, o brasileiro Lucas Veríssimo foi expulso depois de levar o segundo cartão amarelo e desfalcou a equipe do Benfica. A partir daí, o PSV foi pra cima e terminou o jogo com 21 chutes na direção do gol, contra apenas quatro dos adversários. No entanto, a equipe da casa não conseguiu ser efetiva nas chegadas e não foi possível reverter o placar. Sendo assim, o Benfica ficou com a vaga. Shakhtar Donetsk x Monaco (1 x 0 na ida); Dínamo Zagreb x Sheriff (0 x 3 na ida) e Brondby x RB Salzburg (1 x 2 na ida) definem as últimas vagas nesta quarta-feira.