Real Madrid faz proposta de R$ 1 bilhão ao PSG para contratar Mbappé

O Real Madrid está disposto a fazer uma “loucura” para contratar Kylian Mbappé. De acordo com o jornal espanhol “Marca”, o clube madrileno ofereceu 160 milhões de euros (na cotação atual, quase R$ 1 bilhão) ao Paris Saint-Germain para liberar o jogador, que tem contrato somente até a metade de 2022. A diretoria da equipe espanhola, conforme a publicação, considera o montante razoável, já que o atacante poderá assinar um pré-contrato com qualquer em quatro meses, ou seja, em dezembro deste ano. Especializado no mercado da bola europeu, o jornalista Fabrizio Romano também confirmou a informação.

De acordo com a matéria, o Real Madrid está esperançoso de fechar o negócio ainda nesta janela de transferências, que se encerra na próxima terça-feira, 31. Além da boa oferta, pode pesar a vontade de Mbappé, que pretende deixar o PSG mesmo com a chegada de Lionel Messi, o seis vezes melhor do mundo. Nesta terça-feira, inclusive, o atleta disse que a “França não tem o melhor campeonato do mundo”, em entrevista à revista espanhola “Esquire España”. Em vários outras ocasiões, ele também citou o desejo de defender as cores do Real.