Boca Juniors demite Miguel Russo e anuncia ex-jogador Sebastián Battaglia como novo técnico

Horas depois de informar a demissão do técnico Miguel Ángel Russo, o Boca Juniors anunciou a contratação do ex-jogador Sebastián Battaglia como novo comandante da equipe principal masculina. Em comunicado, o clube agradeceu o profissionalismo de Miguel, que venceu o Campeonato Argentino 2019/20 e a Copa Maradona em seu período à frente da equipe. “Seu nome permanecerá para sempre na grande história do xeneize. O Boca agradece o profissionalismo e o empenho que demonstrou ao longo destes 20 meses de gestão e deseja-lhe o melhor na continuidade da sua carreira. Esta sempre será sua casa”, diz a nota. Miguel também foi campeão da Copa Libertadores no Boca, como jogador, em 2007.

Já Sebastián Battaglia ganhou um vídeo de apresentação emocionante que mescla aparições suas como jogador e ao lado de sua equipe técnica. Aos 40 anos, o ex-jogador nunca trabalhou como treinador em sua carreira. Revelado pelo Boca Juniors em 1998, ele defendeu a equipe em duas oportunidades. Na primeira até 2003, quando se transferiu para o Villarreal e retornou em 2005, se aposentando em 2013. Com a camisa xeneize ganhou tudo que poderia: 4 Torneio Apertura, 2 Torneo Clausura, 4 Libertadores da América, 2 Copas Intercontinental, 1 Copa Sul-Americana e três Recopa Sul-Americana, além de outros títulos menos expressivos. Ele já estará em campo contra o Patronato, pela sétima rodada da Superliga no sábado.