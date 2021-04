Borussia Dortmund não quer vender Haaland na próxima janela de transferências, diz agente

O fenômeno norueguês soma 33 gols e 10 assistências em 34 jogos pelo time alemão na atual temporada e deverá estar em campo na partida contra o Manchester City, amanhã, válida pela rodada de volta das quartas de final da Liga dos Campeões

Erling Haaland comemora gol com a camisa do Borussia Dortmund



Erling Haaland, do Borussia Dortmund, é a grande sensação do futebol europeu, ocupa o topo da tabela de artilharia da Liga dos Campeões da Europa e já está sendo observado por gigantes do continente, como Real Madrid, Barcelona, Manchester City, entre outros. O atacante de 20 anos, porém, não deverá ser negociado pelo clube alemão na próxima janela de transferências, que começa na metade do ano, ao final da temporada. De acordo com o empresário do fenômeno norueguês, Mino Raiola, o Aurinegro não quer vendê-lo neste momento.

“Posso confirmar que estive em Dortmund para conversas. O Michael Zorc (diretor de futebol do clube aurinegro) deixou claro para nós que o Borussia Dortmund não quer vender Erling (Haaland) neste verão (europeu). Respeito essa opinião, o que não significa automaticamente que eu também concorde. Mas o Borussia foi claro nas suas opiniões e estamos bem com isso” revelou Mino Raiola, em declarações à emissora alemã “Sport 1”, nesta terça-feira, 13. O atacante soma 33 gols e 10 assistências em 34 jogos pelo time alemão na atual temporada e deverá estar em campo na partida contra o Manchester City, amanhã, válida pela rodada de volta das quartas de final da Liga – na ida, os ingleses venceram por 2 a 1.