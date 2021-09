Brasil mantém 2ª posição no ranking da Fifa; França é ultrapassada pela Inglaterra e deixa top 3

A seleção de Tite, apesar de não subir na classificação, diminuiu a diferença para a Bélgica; lista existe desde 1992 e é usada, entre outras coisas, para definir os cabeças de chave dos grupos da Copa do Mundo

PAULO PAIVA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO A seleção brasileira venceu o Peru na última parte que fez pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo



A Fifa atualizou na manhã desta quinta-feira, 16, o seu ranking após as partidas das Eliminatórias da copa do Mundo de 2022, realizadas na primeira quinzena de setembro, em todas as partes do mundo. O Brasil, que conseguiu mais duas vitórias, manteve o segundo lugar, permanecendo atrás da Bélgica. A França, entretanto, deixou o top 3 após atuações questionáveis, sendo ultrapassada pela Inglaterra. Além disso, Portugal, de Cristiano Ronaldo, ultrapassou a Espanha e subiu para a sétima posição. Outra mudança foi que os Estados Unidos, que saída do 10º lugar e e caíram para a 13ª colocação. A nova décima colocada é a Dinamarca, sensação da última Eurocopa e dona da melhor campanha das Eliminatórias Europeias.

A seleção de Tite, apesar de não subir na classificação, diminuiu a diferença para a Bélgica. Na última edição do ranking, os brasileiros estavam 24,6 pontos atrás dos belgas. Agora, essa desvantagem caiu para 20,6. Isso aconteceu mesmo com a Bélgica vencendo todos os seus compromissos – contra Estônia, República Checa e Belarus, pelas Eliminatórias Europeias. O Brasil só teve dois resultados contabilizados (triunfos sobre Chile e Peru) porque o clássico contra a Argentina foi interrompido por determinação da Anvisa e seu futuro ainda depende de uma decisão da Fifa. Foram contabilizados no ranking de setembro 152 jogos de Eliminatórias por todo o planeta, além de 25 amistosos. A próxima versão será divulgada em 21 de outubro. A lista existe desde 1992 e é usada, entre outras coisas, para definir os cabeças de chave dos grupos da Copa do Mundo – além do anfitrião, os sete melhores ranqueados assumem o posto.

Confira o ranking da Fifa:

1.º – Bélgica – 1.832,33 pontos

2.º – Brasil – 1.811,73

3.º – Inglaterra – 1.755,44

4.º – França – 1.754,31

5.º – Itália – 1.735,73

6.º – Argentina – 1.725,31

7.º – Portugal – 1.674,90

8.º – Espanha – 1.673,68

9.º – México – 1.666,19

10.º – Dinamarca – 1.658,49