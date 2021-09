Após Patrícia Pillar, Zélia Duncan critica Neymar: ‘Pague seus impostos’

Cantora se manifestou nas redes sociais após o jogador pedir em uma entrevista para ser respeitado

Reprodução/Instagram/zeliaduncan/neymarjr/15.09.2021 Zélia Duncan disse que Neymar é uma decepção como cidadão



A cantora Zélia Duncan, assim como a atriz Patrícia Pillar, usou as redes sociais para criticar o jogador Neymar. Em um post no Twitter, ela escreveu: “Não sou de futebol, mas Neymar me parece até agora uma promessa como atleta e uma decepção como cidadão. Quer respeito? Dê-se a ele e mostre serviço. Ah, e pague seus impostos”. Vale ressaltar que o jogador de futebol já esteve envolvido em acusações de sonegação de impostos. Após o jogo entre Brasil e Peru que aconteceu no último sábado, 10, o atacante falou em uma entrevista à Globo que muitas vezes não se sente respeitado.

Além de dar sua opinião sobre as falas do atleta, Zélia também compartilhou publicações feitas pela atriz que protagonizou sucessos como “A Favorita”. “Neymar me decepciona mais a cada dia”, comentou a atriz após o jogador declarar que seria uma honra ultrapassar Pelé em número de gols pela seleção brasileira. Ele chegou a rebater Patrícia. “Ah pronto, tenho que parar de fazer gol agora (risos)”. A atriz respondeu o jogador e Zélia também repostou: “Por uma questão de empatia e educação, não era hora para dizer que passaria o Pelé na artilharia. São essas delicadezas da vida que talvez você ainda não tenha aprendido”. Pelé está internado em São Paulo desde o dia 31 de agosto, pois descobriu um tumor no cólon e precisou passar por uma cirurgia.