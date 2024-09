Brasileiro naturalizado italiano, Thiago Motta faz sua estreia na Liga dos Campeões com a Juventus

Treinador, que teve uma temporada de sucesso no Bologna, agora se prepara para sua primeira partida de Champions em Turim, contra o PSV

EFE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO Motta demonstra entusiasmo por iniciar a competição em seu estádio, destacando a rica história da Juventus no torneio



Thiago Motta inicia sua trajetória na Liga dos Campeões à frente da Juventus, com a meta de alcançar grandes resultados. O treinador, que teve uma temporada de sucesso no Bologna ao levar o time de volta à competição após 59 anos, agora se prepara para sua estreia em Turim contra o PSV. Motta enfatiza a relevância de um começo forte na fase de grupos. A nova estrutura da Liga dos Campeões, que conta com oito partidas na fase inicia, torna essencial um bom desempenho em casa. Motta demonstra entusiasmo por iniciar a competição em seu estádio, destacando a rica história da Juventus no torneio.

Após um empate sem gols contra o Empoli, o técnico está determinado a evitar novos deslizes. Ele ressalta a importância de respeitar o adversário, mas também de manter o foco nas próprias estratégias. Para Motta, a equipe precisa apresentar uma defesa sólida e uma abordagem agressiva. O treinador acredita que um desempenho coletivo é fundamental para que a Juventus se torne competitiva e busque avançar o máximo possível na Liga dos Campeões.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller