Bruno Guimarães é apresentado no Newcastle: ‘Ansioso para jogar’

Volante de 24 anos é o terceiro reforço da equipe para a temporada

Reprodução/ Twitter @brunoog97 Bruno Guimarães saiu do Lyon para o Newcastle em janeiro de 2022



O volante da seleção brasileira, Bruno Guimarães, foi apresentado nesta sexta-feira, 4, no Newcastle. O ‘novo rico’ da Inglaterra trouxe o astro do Lyon por 52 milhões de euros (R$ 317 milhões, na cotação atual). Bruno chega para usar a camisa 39, número do táxi dirigido por seu pai. Campeão olímpico com o Brasil em Tóquio 2020, o volante é um dos destaques da nova geração na Amarelinha. “Bruno é um talento extremamente empolgante e tem sido um dos nossos principais alvos, por isso estou muito feliz em conquistá-lo. Ele fortalece o grupo imediatamente pronto para o desafio à frente”, disse o treinador Eddie Howe. Em suas redes sociais, Bruno comemorou a chegada ao Newcastle. “Estou muito feliz por estar aqui, espero corresponder às suas expectativas. Estou ansioso para jogar e conhecer os fãs. Obrigado pelo seu apoio”, escreveu no Twitter. O brasileiro é a terceira contratação do clube ao lado do inglês Kieran Trippier e o neozelandês Chris Wood.