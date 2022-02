Lewandowski alfineta Messi e diz que Fifa The Best é mais importante que Bola de Ouro

O centroavante do Bayern de Munique também teceu comentários sobre Erling Haaland, seu rival no Borussia Dortmund

Reprodução/Twitter/@FCBayern Lewandowski durante a festa de gala da Bola de Ouro



Robert Lewandowski, atacante do Bayern de Munique e da seleção da Polônia, tratou de cutucar Lionel Messi, em entrevista concedida ao “Pilka Nozna”, veículo polonês, ao dizer que o prêmio Fifa The Best, vencido por ele duas vezes, é mais importante do que a Bola de Ouro, recebida pelo argentino mais uma vez. “Tenho pensado ultimamente e cheguei à conclusão de que o prêmio da FIFA é mais importante. Só os jornalistas votaram na Bola de Ouro, não há uma verificação clara. Em vez disso, os profissionais do futebol e a imprensa votam na Bola de Ouro. Os capitães e treinadores de cada seleção podem avaliar nossas atuações de forma mais realista e objetiva, pois sabem quanto cada jogo, cada recorde, cada lesão nos custa. Talvez no prestigioso ranking, a Bola de Ouro esteja melhor posicionada, mas o reconhecimento que recebi ao ganhar o The Best me deixa orgulhoso porque sei o quanto trabalhei por muitos anos”, explicou Lewandowski.

O artilheiro do Bayern de Munique continuou atacando Messi ao lembrar que o argentino pediu à France Football, organizadora da Bola de Ouro, para que premiasse o polonês. “Eu votei nele porque aprecio o que ele fez este ano e antes. Messi disse que votaria em mim para a Bola de Ouro, seu ponto de vista mudou depois? Não sei. Não tenho queixas, ele tomou sua decisão e é isso. De qualquer forma, ganhei o prêmio, então foi mais fácil para mim aceitá-lo”, disse o polonês, que venceu duas vezes o The Best, contra seis de Messi. Já sobre Erling Haaland, seu rival no Borussia Dortmund, Lewa preferiu ser mais cauteloso. “Ele é um tipo de jogador diferente do meu. Ele é forte, rápido, físico. Seu jogo é baseado nisso. Eu tenho qualidades diferentes. O fato de alguém ter um grande potencial não significa que ele se tornará uma estrela por muitos anos. Não gosto de comparar um jogador de 33 anos (Lewandowski) com um de 21 anos. Cada um tem seu próprio desenvolvimento. Mas é claro que Haaland é um grande jogador e é um prazer”, finalizou.