Peça utilizada pelo Rei aos 17 anos na conquista do primeiro título mundial do Brasil tornou-se a segunda mais cara da história; recorde permanece com Maradona

Camisa usada por Pelé na final da Copa de 1958 é leiloada por cerca de R$ 25 milhões

A camisa vestida por Pelé na final da Copa do Mundo de 1958 foi leiloada nesta quinta-feira (16), em Nova York, por US$ 4,9 milhões (cerca de R$ 25 milhões na cotação atual). O valor coloca a peça entre os itens esportivos mais valiosos da história e faz dela a segunda camisa de futebol mais cara já arrematada em um leilão.

Utilizada pelo Rei na decisão contra a Suécia, em Estocolmo, a camisa remete ao nascimento de uma das maiores lendas do esporte. Aos 17 anos, Pelé marcou dois gols na vitória por 5 a 2, resultado que garantiu ao Brasil o primeiro título mundial de sua história.

A campanha de Pelé na Copa de 1958 marcou o início de uma trajetória que o transformaria no único jogador tricampeão mundial. Antes da final, o atacante já havia sido decisivo na semifinal diante da França, quando também marcou na vitória brasileira por 5 a 2.

A atuação na decisão consolidou a ascensão do jovem atacante, que encantou o mundo com seu talento e ajudou a Seleção Brasileira a inaugurar uma era de protagonismo no futebol mundial.

Camisa usada por Pelé na final da Copa de 1958 é leiloada por cerca de R$ 25 milhões

Presente para um companheiro

Após a conquista da Copa do Mundo, Pelé presenteou a camisa ao amigo e companheiro de equipe Dida. A peça permaneceu por décadas com a família do ex-jogador antes de integrar o acervo de um museu.

O uniforme foi levado a leilão pela primeira vez em 2004, embora o valor da venda não tenha sido divulgado na ocasião. Agora, voltou ao mercado e despertou o interesse de colecionadores de diferentes países.

Segundo a casa de leilões Sotheby’s, a camisa foi vendida após dez lances disputados entre cinco compradores. A identidade do arrematante não foi revelada.

Segunda camisa mais valiosa da história

Com o resultado do leilão, a camisa de Pelé passou a ocupar a segunda posição entre as camisas de futebol mais caras já vendidas.

O recorde continua pertencendo ao uniforme usado por Diego Maradona nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, contra a Inglaterra, no México. A peça foi arrematada por US$ 9,3 milhões e ficou eternizada por ter sido utilizada na partida em que o argentino marcou os históricos gols da “Mão de Deus” e do chamado “Gol do Século”.

*Com informações da AFP