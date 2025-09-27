Campeonato Inglês: City goleia, Chelsea leva virada e Liverpool perde a invencibilidade

Três gigantes do futebol inglês entraram em campo na manhã deste sábado (27) e viveram emoções distintas na 6ª rodada da Premier League. O Liverpool foi surpreendido pelo Crystal Palace e perdeu a invencibilidade na temporada. O Chelsea saiu na frente, mas levou a virada em casa para o Brighton. Já o Manchester City confirmou o favoritismo, goleou o Burnley e subiu na tabela.

No duelo dos até então últimos invictos do campeonato, o Liverpool foi derrotado por 2 a 1 pelo Crystal Palace, em Londres. Sarr abriu o placar logo no início, Chiesa empatou no fim, mas Nketiah marcou o gol da vitória nos acréscimos, deixando os Eagles como a única equipe ainda sem derrotas na competição. Apesar do resultado, o time de Arne Slot segue líder, com 15 pontos, três a mais que o próprio Palace.

Em Stamford Bridge, o Chelsea até dominou o primeiro tempo e saiu na frente com Enzo Fernández. Mas a expulsão de Chalobah no início da etapa final mudou o jogo. O Brighton aproveitou a superioridade numérica e virou com gols de Welbeck (duas vezes) e De Cuyper: 3 a 1. A derrota deixou os Blues estacionados nos oito pontos.

Já o Manchester City teve uma tarde tranquila no Etihad Stadium. Com dois gols contra de Estève, um de Matheus Nunes e dois de Haaland — que assumiu a artilharia da Premier League com sete gols —, o time de Pep Guardiola atropelou o Burnley por 5 a 1. O resultado levou os Citizens aos dez pontos, em recuperação após início irregular.