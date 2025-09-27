Campeonato Inglês: City goleia, Chelsea leva virada e Liverpool perde a invencibilidade
Reds foram castigados pelo Crystal Palace nos acréscimos, mas seguem na liderança, com 15 pontos em seis rodadas; com dois gols, Haaland foi o destaque do time de Manchester no 5 a 1 sobre o Burnley
Peter Powell/EFE/EPAErling Haaland, do Manchester City, comemora após marcar o quinto gol da equipe na vitória por 5 a 1 sobre o Burnley, em partida da Premier League
*Reportagem produzida com auxílio de IA
