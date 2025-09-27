Jovem Pan > Esportes > Futebol > Futebol Internacional > Campeonato Inglês: City goleia, Chelsea leva virada e Liverpool perde a invencibilidade

Campeonato Inglês: City goleia, Chelsea leva virada e Liverpool perde a invencibilidade

Reds foram castigados pelo Crystal Palace nos acréscimos, mas seguem na liderança, com 15 pontos em seis rodadas; com dois gols, Haaland foi o destaque do time de Manchester no 5 a 1 sobre o Burnley

  • 27/09/2025 15h15
Peter Powell/EFE/EPA Erling Haaland, do Manchester City, comemora após marcar o quinto gol da equipe na vitória por 5 a 1 sobre o Burnley, em partida da Premier League Erling Haaland, do Manchester City, comemora após marcar o quinto gol da equipe na vitória por 5 a 1 sobre o Burnley, em partida da Premier League

Três gigantes do futebol inglês entraram em campo na manhã deste sábado (27) e viveram emoções distintas na 6ª rodada da Premier League. O Liverpool foi surpreendido pelo Crystal Palace e perdeu a invencibilidade na temporada. O Chelsea saiu na frente, mas levou a virada em casa para o Brighton. Já o Manchester City confirmou o favoritismo, goleou o Burnley e subiu na tabela.

No duelo dos até então últimos invictos do campeonato, o Liverpool foi derrotado por 2 a 1 pelo Crystal Palace, em Londres. Sarr abriu o placar logo no início, Chiesa empatou no fim, mas Nketiah marcou o gol da vitória nos acréscimos, deixando os Eagles como a única equipe ainda sem derrotas na competição. Apesar do resultado, o time de Arne Slot segue líder, com 15 pontos, três a mais que o próprio Palace.

Em Stamford Bridge, o Chelsea até dominou o primeiro tempo e saiu na frente com Enzo Fernández. Mas a expulsão de Chalobah no início da etapa final mudou o jogo. O Brighton aproveitou a superioridade numérica e virou com gols de Welbeck (duas vezes) e De Cuyper: 3 a 1. A derrota deixou os Blues estacionados nos oito pontos.

Já o Manchester City teve uma tarde tranquila no Etihad Stadium. Com dois gols contra de Estève, um de Matheus Nunes e dois de Haaland — que assumiu a artilharia da Premier League com sete gols —, o time de Pep Guardiola atropelou o Burnley por 5 a 1. O resultado levou os Citizens aos dez pontos, em recuperação após início irregular.

  • Resultados da 6ª rodada neste sábado (27):
  • Brentford 3 x 1 Manchester United
  • Chelsea 1 x 3 Brighton
  • Crystal Palace 2 x 1 Liverpool
  • Leeds United 2 x 2 Bournemouth
  • Manchester City 5 x 1 Burnley

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA

