Zidane será o novo técnico da França após saída de Deschamps, diz jornalista

Zinedine Zidane será o novo técnico da seleção francesa, substituindo Didier Deschamps à frente da França. A informação foi divulgada na tarde desta sexta-feira (17) pelo jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências.

O ídolo francês rejeitou diversas propostas de clubes, que recebeu desde dezembro do ano passado.

A comissão técnica já foi definida e Zidane assinará o contrato formal nos próximos dias, de acordo com o jornalista especializado.

Saída de Deschamps

Em janeiro, Didier Deschamps já havia informado que deixaria o comando da seleção francesa após a Copa do Mundo. “Na minha cabeça, está bem claro. Cumpri meu tempo, com o mesmo desejo, a mesma paixão de manter a seleção francesa no mais alto nível. [Ir até] 2026 é ótimo. Você nunca quer que algo bom acabe, mas precisa saber a hora de dizer ‘chega'”, disse ele, em um anúncio na televisão francesa.

Como treinador, Deschamps venceu a Copa em 2018 e conquistou a Liga das Nações da Uefa 2020/2021. Ele também venceu a Copa do Mundo como jogador e a Eurocopa em 2000.