Catar inaugura estádio para Copa do Mundo de 2022 com título do Al-Sadd; veja imagens

EFE/Fenwick Iribarren Arquitects Al Thumama é o sexto estádio do Catar a ficar pronto para a Copa do Mundo de 2022



O comitê organizador da Copa do Mundo de 2022, no Catar, inaugurou nesta sexta-feira, 22, o Al Thumama, sexto estádio finalizado para o Mundial – ao todo, oito arenas receberão o principal torneio de seleções da Fifa. A estreia foi realizada na partida entre Al Sadd e Al Rayyan, na grande final da Copa do Emir. Com arquibancadas cheias, o jogo terminou empatado em 1 a 1, com gols de Santi Cazorla e Yacine Brahimi. Na decisão por pênaltis, a equipe treinada por Xavi Hernández, vencendo por 5 a 4.

Com capacidade para 40 mil pessoas e feita em formato de uma gahfiya (chapéu usado pelos povos árabes), o Al Thumama será sede de seis jogos da fase de grupos da Copa do Mundo, além de uma partida das oitavas de final e outra das quartas. Para o futuro, a ideia é que o estádio tenha a suas instalações reduzidas, passando a comportar 20 mil pessoas e se transformado em uma clínica esportiva, além de um hotel. Desta forma, restam apenas dois estádios a serem finalizados pelo Catar: o Lusail, palco da final, e o Ras Abu Aboud, que está sendo construído com contêiners e depois será totalmente desmontado. A estimativa é que eles fiquem prontos até o final de 2021. O Mundial, por sua vez, está marcado para começar em 21 de novembro de 2022.

