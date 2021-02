Candidato à presidência do Barcelona explica como é possível contratar Haaland e Mbappé

Toni Freixa contou como pretender ser a ‘luz no fim do túnel’ do clube catalão, que está afundado em dívidas e pode perder Lionel Messi ao final da temporada

O Barcelona está afundando em uma grave crise financeira, vive um mau momento nas últimas temporadas e está na iminência de perder Lionel Messi, o maior craque da sua história, que não deverá renovar o seu contrato ao final da temporada 2020/2021. Ainda assim, há uma luz no fim do túnel para o clube espanhol, que poderá contar com estrelas como Erling Braut Haaland, do Borussia Dortmund, e até Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain. Quem garante é Toni Freixa, candidato à presidência do time catalão. Em entrevista à rádio “RAC 1”, ele disse que firmou um pré-acordo com um investidor para a injeção de 250 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão) no clube, podendo fazer contratações já na próxima janela de transferências.

“Como consequência, teremos fundos necessários para melhorar a situação financeira substancialmente, e o Barça contratará três craques diferenciais, dois para posições de ataque e um para a defesa, que nos permitirá voltar a competir no nível mais alto. Temos falado com os jogadores e com os clubes a quem pertencem, para poder fechar quando estivermos no clube” comentou Toni Freixa. “Temos uma máxima e nunca falaremos de jogadores até apresentá-los. É uma estratégia ruim, pois pode ser de bandeja para outros clubes pisarem na negociação. (Contratar Mbappé e Haaland) É absolutamente possível. É o que se deve fazer, trazer jogadores diferenciados”, completou.

Toni Freixa, que disputa a eleição presidencial no dia 7 de março, também revelou que, caso seja eleito, fará com Ronald Koeman continue no cargo de treinador. Já quanto a um possível acordo para renovar o contrato de Lionel Messi, ele despistou. “Falamos com seu entorno, com seu pai, mas são conversas privadas, que não tenho que revelar. Tenho tranquilidade que Messi esperará para decidir e que a oportunidade está aberta”, finalizou.