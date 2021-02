Rivaldo crava saída de Messi do Barcelona e revela futuro do craque

O ex-jogador, que vestiu as cores do Barça entre 1997 e 2002 e ganhou duas vezes o Campeonato Espanhol, disse que o atual time de Ronald Koeman depende muito de seu camisa 10

Pentacampeão do mundo com a seleção brasileira e ídolo do Barcelona, Rivaldo comentou a dolorosa derrota do time catalão para o Paris Saint-Germain por 4 a 1, na última terça-feira, em pleno Camp Nou, em jogo válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Em entrevista ao “Marca”, nesta quinta-feira, 18, o ex-jogador, que ainda mantém relações com a equipe espanhola, afirmou que Lionel Messi deixará o clube blaugrana ao final da temporada 2020/21, ao término de seu contrato. O destino do astro? O PSG!

“Este jogo contra o PSG será, com quase certeza, o último de Messi no Camp Nou, com a camisa de Barcelona pela Liga dos Campeões”, disse. “A possibilidade real de lutar por qualquer título importante. Seu futuro será o PSG, ainda mais assistindo sua exibição no Camp Nou. É uma equipe que pode dar a ele a opção de continuar ganhando títulos”, completou Rivaldo, que, atualmente, é embaixador do Barcelona.

Rivaldo, que vestiu as cores do Barcelona entre 1997 e 2002 e ganhou duas vezes o Campeonato Espanhol, disse que o atual time de Ronald Koeman depende muito de seu camisa 10. “O Barça não pode rodar quando os melhores não estão lá, ele não tem um modelo de jogo. O oposto acontece com o PSG, que jogou sem Neymar e Di Maria e ainda assim tirou um camisa onze muito potente”, encerrou.