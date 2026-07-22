Casemiro é anunciado pelo Inter Miami e reforça projeto ambicioso do clube de Messi

O contrato é válido até o fim da temporada de primavera de 2027 da MLS

O Inter Miami oficializou nesta quarta-feira (22) a contratação do volante brasileiro Casemiro, um dos jogadores mais vitoriosos de sua geração. Pentacampeão da Liga dos Campeões da UEFA e titular da Seleção Brasileira por mais de uma década, o jogador chega ao clube da Major League Soccer (MLS) como agente livre, após passagem pelo Manchester United.

O contrato é válido até o fim da temporada de primavera de 2027 da MLS, com opção de renovação até junho de 2029. A estreia, no entanto, ainda depende da emissão do visto de trabalho (P-1).

Em sua primeira declaração como jogador do Inter Miami, Casemiro destacou que o desafio esportivo e o projeto apresentado pelo clube foram decisivos para sua escolha.

“O que mais me motiva é vencer e continuar evoluindo. O projeto que o clube me apresentou, junto com o esforço de todos para me trazer, significa muito para mim. Quero retribuir essa confiança não apenas nos 90 minutos das partidas, mas todos os dias nos treinamentos.”

Elenco cada vez mais estrelado

A chegada de Casemiro reforça a estratégia do Inter Miami de reunir atletas consagrados do futebol mundial para consolidar o clube entre as principais referências da MLS e do futebol internacional.

O proprietário-gerente Jorge Mas afirmou que a contratação simboliza a ambição da equipe.

“Casemiro representa tudo o que este clube defende: liderança, mentalidade vencedora e uma trajetória extraordinária no mais alto nível do futebol. Sua decisão de se juntar ao Inter Miami mostra que compartilha da nossa visão para o futuro.”

Já o coproprietário David Beckham comemorou a chegada do brasileiro. “Sempre admirei Casemiro como jogador e como pessoa. Depois de uma carreira brilhante no Real Madrid e no Manchester United, estou muito feliz que ele tenha escolhido Miami como seu próximo lar.”

Carreira de títulos

Aos 34 anos, Casemiro chega aos Estados Unidos após construir uma das carreiras mais vitoriosas do futebol moderno.

Revelado pelo São Paulo, o volante se transferiu para o Real Madrid em 2013 e se tornou peça fundamental de uma das gerações mais vencedoras da história do clube espanhol.

Pelos merengues, conquistou:

• cinco títulos da Liga dos Campeões; • três Campeonatos Espanhóis; • três Mundiais de Clubes da FIFA; • três Supercopas da UEFA; • uma Copa do Rei; • três Supercopas da Espanha.

Foram 336 partidas, com 31 gols, 29 assistências e 18 títulos pelo Real Madrid.

Em 2022, Casemiro acertou sua transferência para o Manchester United, onde permaneceu por três temporadas. No clube inglês disputou 160 jogos, marcou 26 gols, distribuiu 14 assistências e conquistou uma Copa da Liga Inglesa e uma Copa da Inglaterra (FA Cup).

Pela Seleção Brasileira, Casemiro soma 91 partidas e foi campeão da Copa América de 2019.

Também disputou as Copas do Mundo de 2018, 2022 e 2026. No Mundial mais recente, foi titular nas cinco partidas do Brasil, marcou um gol na fase de mata-mata e deu uma assistência nas oitavas de final.

Além da contratação do volante, o Inter Miami informou que adquiriu junto ao LA Galaxy os chamados Discover Priority Rights, mecanismo da MLS utilizado para registrar prioridade sobre determinados jogadores internacionais.

Com a chegada de Casemiro, o clube adiciona experiência, liderança e poder de marca a um elenco que já conta com alguns dos principais nomes do futebol mundial e reforça sua intenção de permanecer entre os protagonistas da MLS nas próximas temporadas.