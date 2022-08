Casemiro se despede dos colegas de Real Madrid e fica perto de ser anunciado no Manchester United

De acordo com o jornal ‘Marca’, o treinamento desta sexta-feira, 19, serviu como uma espécie de despedida

EFE/Chema Moya Casemiro deve sair do Real Madrid para fechar com o Manchester United



O meio-campista Casemiro está muito perto de ser anunciado pelo Manchester United. De acordo com o jornal “Marca”, o brasileiro até participou da sessão de treinamento do Real Madrid nesta sexta-feira, 19, mas a atividade serviu como uma espécie de despedida. Segundo a publicação, o volante já conversou com seus companheiros e está definindo algumas pendências para deixar o Santiago Bernabéu, sua casa desde 2015. A oficialização do acordo entre os clubes é questão de horas. Na véspera do confronto diante contra o Celta de Vigo, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol, o técnico Carlo Ancelotti admitiu que o jogador está buscando novos desafios e o deixou de fora da lista de relacionados. “Conversei com ele sobre este assunto nesta manhã. Ele quer provar um novo desafio e uma nova oportunidade. O clube entende por tudo o que ele fez por este time e pela pessoa que é. Temos que respeitá-lo. Agora há negociações e, neste momento, ele continua sendo jogador do Real Madrid. Mas ele tem vontade de sair. Se sair, teremos recursos para substituí-lo”, disse o treinador.

Conforme informações do jornalista especializado em transferências Fabrizio Romano, o Manchester United chegou a um acordo total com o Real Madrid e irá pagar 60 milhões de euros, com mais 10 milhões de bônus em caso de metas alcançadas. Desta forma, o valor total da transação poderá chegar a 70 milhões de euros (cerca de R$ 365 milhões na cotação atual) – 3,5% deste montante irá aos cofres do São Paulo, que irá se beneficiar do Mecanismo de Solidariedade da Fifa por ser clube formador do atleta. Ainda conforme o especialista em mercado da bola, Casemiro irá assinar contrato até junho de 2027, fechando um vínculo válido até seus 35 anos. No time espanhol desde 2015, o volante conquistou cinco taças da Liga dos Campeões, três do Espanhol e outras três do Mundial de Clubes, além de outras de torneios menores.