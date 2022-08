São Paulo pode ganhar ‘bolada’ com venda de Casemiro para o Manchester United; veja valores 

De acordo com o jornal espanhol ‘Marca’, os Diabos Vermelhos fizeram uma proposta de 70 milhões de euros (R$ 368 milhões) pelo meio-campista

Reprodução/ Twitter Real Madrid Casemiro pode deixar o Real Madrid para jogar no Manchester United



O São Paulo vive a expectativa de reforçar o seu caixa com a possível transferência de Casemiro, do Real Madrid, para o Manchester United. De acordo com o jornal espanhol “Marca”, os Diabos Vermelhos fizeram uma proposta de 70 milhões de euros (R$ 368 milhões) pelo meio-campista. Assim, graças ao Mecanismo de Solidariedade da Fifa, o Tricolor paulista teria direito a 3,5% do valor total da negociação, já que ajudou no processo de formação do meio-campista dos 12 aos 20 anos. Desta forma, caso a venda seja feita por esses valores, o time do Morumbi ficaria com R$ 12,8 milhões. Revelado em Cotia, o volante foi campeão da Copa Sul-Americana de 2012 e acabou sendo vendido aos Merengues no ano seguinte. Após ser emprestado ao Porto, ele voltou ao Santiago Bernabéu, onde fez história e consolidou-se como referência na posição. Ao todo, Casemiro soma cinco taças da Liga dos Campeões, três do Mundial de Clubes, três do Espanhol, entre outras.

O Manchester United, vale lembrar, já havia dado esperanças de que ajudaria o São Paulo financeiramente com outro negócio. Interessado no atacante Antony, atacante também formado nas categorias de base de Cotia, o clube inglês fez uma proposta de 60 milhões de euros (R$ 315 milhões) para tirar o habilidoso velocista do Ajax. Os holandeses, no entanto, frustraram os planos dos Diabos Vermelhos e recusaram a oferta. Segundo a imprensa britânica, o United segue tentando um acordo para reforçar sua equipe com o brasileiro ainda nesta temporada. No caso de Antony, além do Mecanismo de Solidariedade da Fifa, o Tricolor paulista tem direito a uma outra quantia importante. Ainda em 2020, o São Paulo vendeu o jovem por 16 milhões de euros (na época, cerca de R$ 76 milhões) e ficou com 20% do lucro de uma possível venda futura. Assim, a equipe são-paulina ficaria com 8,8 milhões de euros (aproximadamente R$ 46 milhões) da transferência, mais 3,5% por ter formado Antony (R$ 11 milhões), totalizando R$ 57 milhões.