Tuchel polemiza ao responder sobre como é trabalhar com Neymar: ‘Mais fácil treinar o Lukaku’

Em entrevista concedida ao jornal italiano ‘Gazzetta del Sport’, o atual comandante do Chelsea deu detalhes do seu relacionamento com o craque brasileiro e com Mbappé no PSG

Niviere David/ABACAPRESS.COM via Reuters Connect Neymar e Thomas Tuchel trabalharam juntos no PSG por cerca de dois anos



Thomas Tuchel, treinador do Paris Saint-Germain de 2018 a 2020, polemizou ao responder sobre como é lidar no dia a dia com Neymar e Kylian Mbappé. Em entrevista concedida ao jornal italiano “Gazzetta del Sport”, o atual comandante do Chelsea afirmou que é mais fácil treinar Romelu Lukaku, principal reforço dos “Blues” para esta temporada. “Exerci mais a função de Ministro do Esporte, gerenciando também familiares e amigos das estrelas. É mais fácil treinar o Lukaku do que Neymar e Mbappé”, comentou o profissional, que terá toda sua declaração publicada neste sábado, 23.

Em duas temporadas no comando do PSG, o treinador foi bicampeão do Francês e da Supercopa da França, conquistando também a Copa da Liga Francesa e a Copa da França em uma oportunidade cada. Na Liga dos Campeões da Europa, Tuchel foi o responsável por levar o time parisiense à sua primeira final da história. Na decisão, entretanto, a equipe acabou sendo derrotada pelo Bayern de Munique. Nos bastidores, ele viveu momentos conflitantes com Leonardo, brasileiro diretor do clube. Já na temporada europeia passada, ele chegou ao Chelsea em janeiro deste ano e conseguiu fazer o conjunto de Londres levantar a “orelhuda” mais uma vez.