Real Madrid vence o Shakhtar Donetsk com gols de Benzema e assistências de Vinicius Jr. 

O Real Madrid deu um passo importante para avançar às oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa nesta quarta-feira, 3, ao vencer o Shakhtar Donetks por 2 a 1, no Santiago Bernabéu, na Espanha, em confronto válido pela quarta rodada da fase de grupos. Os principais responsáveis pelo resultado positivo dos madrilenos foram Karim Benzema e Vinicius Júnior. O francês balançou as redes duas vezes com assistências do brasileiro. Fernando, com belo passe de peito de Alan Patrick, fez o único tento do time ucraniano. Desta forma, a equipe de Carlo Ancelotti vai aos 9 pontos e assume a liderança da chave D, ficando à frente de Sheriff (6) e Inter de Milão, que se enfrentam hoje na Moldávia. O Shakhtar, por sua vez, é o lanterna, com apenas um ponto conquistado.

Mandante, o Real Madrid começou a partida a todo vapor, pressionando a saída de bola adversária e criando chances – Modric exigiu bela defesa do adversário logo nos minutos iniciais. Melhor na partida, os “Blancos” abriram o placar justamente a partir de uma blitz. Em roubada de bola de Vinícius Junior, o brasileiro serviu Benzeman, que apenas empurrou para as redes, aos 14 minutos. Sem outra alternativa, o Shakhtar passou a sair mais da defesa, apostando nas rápidas transições para incomodar o goleiro Courtois. Após boas oportunidades, o empate surgiu com Fernando, que aproveitou bela assistência de Alan Patrick para estufar as redes em um lindo gol, aos 39 minutos.

No retorno do intervalo, Real Madrid e Shakhtar faziam uma partida franca, com os visitantes passando a incomodar bastante com uma forte marcação no meio-campo. Uma bela triangulação dos espanhóis, entretanto, mudaram o rumo da partida. Mudando de lado, Vinicius partiu da direita, tabelou com Casemiro e tocou para Benzema estufar as redes novamente, com 16 minutos do segundo tempo. O Shakhtar, assim, apostou em caras novas, como Dentinho e Marlos, para dar mais ofensividade. As apostas até surgiram efeito, com Stepanenko e Ismaily mandando rente ao poste em boas chances. O placar, no entanto, não foi alterado até o apito final.