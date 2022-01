Chelsea anuncia renovação com zagueiro Thiago Silva até a metade de 2023

Em comunicado, a diretoria do clube londrino informou que o defensor, peça-chave no esquema de Thomas Tuchel, permanecerá no Stamford Bridge até julho de 2023

Facundo Arrizabalaga/EPA/EFE O zagueiro Thiago Silva é um dos destaques do Chelsea, favorito ao título do Mundial ao lado do Palmeiras



O Chelsea utilizou suas redes sociais, na tarde desta segunda-feira, 3, para anunciar a renovação com o zagueiro Thiago Silva por mais uma temporada. Em comunicado, a diretoria do clube londrino informou que o defensor, peça-chave no esquema de Thomas Tuchel, permanecerá no Stamford Bridge até julho de 2023. “A experiência, liderança e atuações de Thiago Silva foram e continuam sendo muito importantes para esta equipe, por isso estamos extremamente satisfeitos por prorrogar seu contrato por mais um ano”, disse a diretora dos Blues, Marina Granovskaia.

Campeão da Liga dos Campeões com o Chelsea, Thiago Silva comemorou o acerto. “Jogar aqui com o Chelsea é um verdadeiro prazer. Nunca pensei que jogaria três anos aqui neste grande clube, por isso estou muito feliz por ficar mais uma temporada. Também gostaria de agradecer à minha família, ao clube, a Marina e ao Sr. Abramovich por esta oportunidade. Vou continuar a dar tudo por este clube e pelos torcedores, que sempre estiveram ao meu lado desde que cheguei. É incrível ter essa relação com os torcedores e não só isso, mas também os jogadores, a equipe e todo o clube. Vou dar tudo para continuar jogando neste nível na liga mais importante do mundo”, comentou o atleta de 37 anos, que deverá ser convocado por Tite para a Copa do Mundo do final do ano.