Vampeta polemiza ao montar top 3 da história do Flamengo; assista 

O comentarista do Grupo Jovem Pan montou seu pódio de ídolos do Rubro-Negro após Gabigol igualar Zico como maior artilheiro do clube na Libertadores

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Flamengo/Instagram/Zico Vampeta montou seu top 3 de ídolos do Flamengo



Gabriel Barbosa foi extremamente importante na conquista da Copa Libertadores da América (2019) e do bicampeonato do Brasileirão (2019 e 2020). De quebra, na vitória diante da LDU, na última terça-feira, o atacante ainda igualou a marca de Zico, como maior artilheiro do Rubro-Negro na competição continental. Tudo isso, entretanto, ainda não faz Gabigol entrar na lista dos três maiores ídolos da história do clube carioca. Ao menos, essa é opinião do comentarista Vampeta, do Grupo Jovem Pan, que montou o seu ranking na última edição do programa “Canelada”. “Zico, Júnior e Leandro são os meus três primeiros da história do Flamengo. Entre os onze principais, o Gabigol ainda não está! O time do Zico ganhou Libertadores e Mundial, tendo Nunes e Adílio” opinou o pentacampeão do mundo com a seleção brasileira.

Assista ao debate abaixo: