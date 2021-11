Chelsea goleia a Juventus por 4 a 0 e se classifica às oitavas da Champions; veja os resultados desta terça

Com boa jornada de Thiago Silva, time da capital inglesa carimbou a vaga nas oitavas de final; Com Xavi no banco de reservas, Barcelona empatou por 0 a 0

Facundo Arrizabalaga/EPA/EFE Thiago Silva comemora vitória do Chelsea com Rüdiger, seu companheiro de zaga



O Chelsea não tomou conhecimento da Juventus nesta terça-feira e goleou por 4 a 0, no Stamford Bridge, em Londres, pela fase de grupos da Liga dos Campeões. O time inglês aproveitou a queda de rendimento do rival italiano, que entrou em campo já classificado, e também se garantiu no mata-mata da principal competição europeia. O zagueiro Thiago Silva foi um dos destaques da partida, com performance impecável na defesa e boas investidas no ataque. Do outro lado, o lateral brasileiro Alex Sandro teve desempenho mais discreto. O volante Arthur entrou na metade final do segundo tempo e pouco pôde fazer para evitar a dura derrota dos italianos.

Thiago Silva, Jorginho e companhia se impuseram em casa desde os primeiros minutos do confronto. Mais bem organizado, o Chelsea dominava em todos os setores. E, das poucas vezes que foi ameaçado no primeiro tempo, viu o zagueiro brasileiro fazer a diferença. Aos 28, ele deu um susto na torcida ao sentir dores no tornozelo. Chegou a ser atendido no gramado, mas voltou ao jogo sem reclamar de dores. Pouco antes disso, o ataque londrino também funcionou. Aos 24, após cobrança de escanteio na área, a bola sobrou na marca do pênalti para Chalobah, que não perdoou. Foi a estreia do volante como titular e seu terceiro gol com a camisa do Chelsea.

O time da casa poderia ter deixado o gramado no intervalo com vantagem maior. Kanté, James, Hudson-Odoi e até o zagueiro Rüdiger tiveram boas chances para ampliar o marcador. Do lado da Juventus, o lateral brasileiro Alex Sandro tentou de letra, sem sucesso, aos 39 minutos. O segundo tempo foi de domínio ainda maior dos anfitriões, apesar da situação favorável tanto no placar quanto na tabela do grupo. Aos 8, Thiago Silva cabeceou com perigo e quase marcou. Dois minutos depois, James dominou no peito e acertou lindo chute, anotando o segundo gol dos donos da casa. Hudson-Odoi e Timo Werner completaram a goleada.

Liga dos Campeões

5ª rodada – 23/11

Grupo E

Dínamo de Kiev 1 x 2 Bayern de Munique

Barcelona 0 x 0 Benfica

Grupo F

Villarreal 0 x 0 Manchester United

Young Boys 3 x 3 Atalanta

Grupo G

Lille 1 x 0 Red Bull Salzburg

Sevilla 2 x 0 Wolfsburg

Grupo H

Chelsea 4 x 0 Juventus

Malmo 1 x 1 Zenit

*Com informações do Estadão Conteúdo