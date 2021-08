Chelsea paga R$ 705 milhões para a Inter e oficializa recontratação de Lukaku

O atacante belga volta ao clube com status de reforço de peso, sendo eleito o melhor jogador do último Campeonato Italiano, levando o time nerazurri ao título

O Chelsea oficializou na tarde desta quinta-feira, 12, a contratação de Romelu Lukaku, que assinou contrato válido por cinco temporadas, ou seja, até a metade de 2026. Atual campeão da Liga dos Campeões, o clube inglês desembolsou 115 milhões de euros (na cotação atual, R$705 milhões) para tirar o atacante da Inter de Milão, transformando o atleta em uma das maiores transações da história do Campeonato Inglês. O belga, desta forma, fará a sua segunda passagem pelo Stamford Bridge. Revelado pelo Anderlecht, ele deixou seu país natal em 2011 para assinar com os “Blues”, mas não obteve sucesso e acabou sendo negociado dois anos depois. Agora, ele volta com status de reforço de peso, sendo eleito o melhor jogador do último Campeonato Italiano, levando o time nerazurri ao título.

“Estou feliz e abençoado por estar de volta a este clube maravilhoso. Foi uma longa jornada para mim: cheguei aqui como uma criança que tinha muito que aprender, agora estou voltando com muita experiência e mais maturidade. A relação que tenho com este clube significa muito para mim, como você sabe. Apoiei o Chelsea quando criança e agora voltar e tentar ajudá-los a ganhar mais títulos é uma sensação incrível. A maneira como o clube está indo se encaixa perfeitamente às minhas ambições aos 28 anos e acabando de vencer a Serie A”, disse Lukaku, que também passou por Everton e Manchester United. “Desde que saí do Chelsea, tenho sido uma longa jornada com muitos altos e baixos, mas essas experiências me fortaleceram e o desafio é tentar ajudar a equipe a ganhar mais alguns troféus. Mal posso esperar para começar e ajudar o clube a ter mais sucesso”, completou.

Diretora do Chelsea, Marina Granovskaia celebrou o acerto entre as partes. “Romelu Lukaku é simplesmente um dos melhores atacantes e artilheiros do mundo. Estamos absolutamente maravilhados por trazê-lo de volta ao clube que ele ama e entusiasmados por adicionar seu talento ao nosso time vencedor da Liga dos Campeões”, festejou. “Obviamente, estamos procurando aproveitar o sucesso da temporada passada e Lukaku terá um grande papel na conquista de nossos objetivos. Tenho certeza de que todos os fãs do Chelsea se juntarão a mim para dizer bem-vindo ao lar, Romelu!”, completou a dirigente do time que ganhou, na última quarta-feira, a Supercopa da Europa.