Jornal inglês dá como certo retorno de Lukaku ao Chelsea por R$ 700 milhões

Atacante de 28 anos estava na Inter de Milão e deve assinar por cinco anos com os Blues

EFE/EPA/MATTEO BAZZI Lukaku foi escolhido o jogador do ano na Itália após conquistar o campeonato nacional com a Inter



Romelu Lukaku, destaque da Inter de Milão na última temporada, está retornando à Premier League — pelo menos é o que crava o jornal inglês Sky Sports. De acordo com a publicação, o atacante já realizou a primeira parte do exame médico ainda na Itália e viaja nessa semana para fechar o contrato com o Chelsea. A transferência gira em torno dos 115 milhões de euros (R$ 706 milhões, na cotação atual) e o contrato tem uma duração de cinco anos. Lukaku está com 28 anos e saiu do Chelsea em 2014 rumo ao Everton. Ele permaneceu no time azul de Liverpool até 2017, quando foi transferido para o Manchester United e em 2019 rumou para a Inter.

Em sua passagem pela Serie A, foram 95 jogos e 54 gols, dando 16 assistências. Foi campeão nacional e eleito o melhor jogador do ano. Essa foi sua segunda melhor atuação por um clube, ficando atrás apenas de seus tempos no Everton quando participou de 166 jogos e marcou 87 gols. O Chelsea é o atual campeão da Liga dos Campeões e só contratou o goleiro Marcus Bettinelli (FC Fulham) nessa janela de transferências, a custo zero. Saíram Victor Moses (Spartak Moscou) e Olivier Giroud (Milan) dos nomes principais.