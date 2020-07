Reforço do Dortmund, Jude Bellingham é anunciado com música dos Beatles

Clube alemão pagou mais de R$ 135 milhões para tirar o jogador de 17 anos do Birmingham, da Inglaterra

Reprodução Jude foi anunciado como novo reforço do Borussia Dortmund



O Borussia Dortmund inovou ao anunciar a contratação de Jude Bellingham, na manhã desta segunda-feira (20), através das redes sociais. Aproveitando o nome do meia-atacante adquirido junto ao Birmingham (Inglaterra), o clube aurinegro gravou um vídeo, onde os atletas do elenco cantam “Hey Jude”, famosa música dos Beatles.

Jude Bellingham chega à Alemanha cercado de expectativas. Contratado por 22 milhões de euros (mais de R$ 135 milhões, na cotação atual), a promessa de 17 anos é tratada como mais uma joia inglesa a ser lapidada.

O britânico, entretanto, não é o primeiro reforço do Borussia Dortmund para a próxima temporada. Recentemente, o clube informou que entrou em acordo com Thomar Meunier, lateral direito belga que estava no Paris Saint-Germain. Ele chega para repôr a saída de Hakimi, ala que não comprado após o fim do seu contrato de empréstimo.

De férias, o Borussia Dortmund se reapresentará em breve para se preparar para a temporada 2020-21 da Bundesliga. A Federação Alemã definiu o dia 11 de setembro como início do campeonato nacional.

Na temporada passada, o Dortmund terminou a liga na segunda posição e caiu nas oitavas de final da Champions League, diante do PSG, antes da paralisação provocada pela pandemia da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus.