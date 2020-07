Com brilho de Lucas e Kane, Tottenham vence e complica o Leicester

O centroavante inglês fez dois gols, ambos com assistência do brasileiro, no triunfo dos londrinos pela 37ª rodada da Premier League

Michael Regan/EFE O Tottenham bateu o Leicester por 3 a 0 neste domingo, 19, em Londres



Com boas atuações de Lucas Moura e do artilheiro Harry Kane, o Tottenham passou fácil pelo Leicester neste domingo, 19, em casa, em duelo da 37ª e penúltima rodada do Campeonato Inglês, e se fortaleceu na briga por vaga na Liga Europa. Com dois gols de centroavante inglês após assistências do meia-atacante brasileiro, o time londrino fez 3 a 0 e complicou o rival na luta para se manter no grupo dos quatro melhores.Com a sequência negativa recente, o Leicester caiu para o quarto lugar. No momento, soma os mesmos 62 pontos do Manchester United, e só aparece à frente por ter mais gols marcados. No entanto, o adversário na briga por uma vaga à próxima edição da Liga dos Campeões da Europa ainda enfrenta o West Ham na próxima quarta-feira, 22, e pode assumir o quarto lugar.

O Tottenham aparece logo abaixo, na sexta colocação, com 58 pontos, mais perto de assegurar um lugar na fase prévia da Liga Europa. Para manter a posição, a equipe de Londres precisa torcer contra o Wolverhampton, sétimo colocado, com 56 pontos, e que enfrenta o Crystal Palace na próxima segunda-feira, 20. O time de José Mourinho está invicto há cinco jogos, sendo que neste período conquistou quatro triunfos.

A vitória foi encaminhada ainda no primeiro, etapa em que os donos da casa marcaram os três gols. O lateral James Justin abriu o placar com um gol contra aos 9min, e Kane balançou as redes duas vezes em um intervalo de três minutos, aos 37min e aos 40min, para sacramentar o triunfo dos anfitriões. No segundo tempo, o Tottenham se defendeu com solidez, como gosta Mourinho, e teve competência para sustentar a vantagem. O Leicester conseguiu ter mais volume de jogo, mas quase não levou perigo ao gol de Lloris.

Mais cedo, em outro duelo já encerrado neste domingo da 37ª rodada, o Southampton, 11º colocado, agora com 49 pontos e já sem pretensões no campeonato, superou por 2 a 0 o Bournemouth, que caiu para a penúltima colocação, com 31 pontos, e dificilmente escapará do rebaixamento.

*Com informações do Estadão Conteúdo