Robben ficará fora do 1º treino de pré-temporada do Groningen

Ex-alvo do Botafogo, atacante holandês desistiu da aposentadoria para fechar com o Groningen

AFP Robben teve seu retorno ao Groningen postergado pela equipe médica



O atacante holandês Arjen Robben, que voltará a jogar profissionalmente, pelo Groningen, não participará do primeiro treino da pré-temporada, conforme o próprio jogador anunciou neste domingo, em comunicado divulgado pelo clube. “Tinha em mente me unir aos meus companheiros, mas os especialistas me aconselharam a não fazer”, disse o ex-Bayern de Munique.

“Gostaria de estar com meus companheiros, mas é muito mais importante estar bem preparado para o início da temporada”, completou o atacante. A expectativa pela volta do veterano, de 36 anos, é tão grande na Holanda, que algumas emissoras de televisão da Holanda anunciaram que exibiriam o treino do Groningen, que foi nono colocado na última edição do campeonato do país.

“Entendo que os torcedores gostariam de me ver ali, mas me verão em ação mais na frente. Esse é o objetivo final”, explicou o atacante.

Robben anunciou a três semanas atrás que voltaria a jogar futebol profissionalmente, na equipe que o revelou, antes da transferência para o PSV Eindhoven.

*Com Agência EFE