‘Não ficaria feliz sendo um Barrichello’, diz Carlos Sainz sobre a Ferrari

Piloto espanhol disse ter sonho de ser campeão mundial com a Scuderia; atualmente, ele é companheiro de Charles Leclerc, que é tratado como o primeiro piloto da equipe

Reprodução/ Instagram @carlossainz55 Piloto foi contratado pela Ferrari nesta temporada



O piloto espanhol Carlos Sainz, que disputa a temporada 2021 da Fórmula 1 pela Ferrari, disse que não seria feliz “sendo um Barrichello”. A declaração foi dada pelo piloto durante uma entrevista ao jornal espanhol As. Na conversa, Sainz citou o status do brasileiro Rubens Barrichello, que acabou sendo preterido pela Scuderia em nome do multicampeão Michael Schumacher. “Eu ficaria feliz sendo um Barrichello como Schumacher? Não, claramente não. Eu quero ser campeão mundial com a Ferrari. É para isso que me esforço todos os dias, mas o tempo vai dizer se vou ou não conquistar isso”, disse Sainz. Atualmente, o espanhol é companheiro de equipe do monegasco Charles Leclerc, que é tratado como prioridade pela equipe e figura na frente de Sainz na classificação desta temporada. Apesar das declarações fortes, Sainz também citou pontos positivos de ser um piloto da Ferrari. “Há coisas sobre a Ferrari que não acontecem em outras equipes. Vejo o especial de ser piloto da Ferrari, como poder dar uma carona para minha família em uma F1 tripla, ou entrar em uma Ferrari clássica em Fiorano”, concluiu o espanhol.