Com dois gols de Benzema, Real Madrid vence Celta de Vigo

Equipe merengue chegou a 60 pontos e assumiu a vice-liderança do Campeonato Espanhol, com três pontos a menos que o líder Atlético de Madrid

Reprodução/Twitter/Real Madrid Karim Benzema fez dois gols contra o Celta de Vigo e deu assistência no terceiro



O Real Madrid venceu o Celta de Vigo, neste sábado, 20, por 3 a 1, pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. A estrela do francês Karim Benzema brilhou mais que todas hoje. Com vitória de 3 a 1 com dois gols do atacante e assistência no terceiro, a equipe merengue se aproximou mais ainda da liderança do Espanhol. O eleito melhor jogador em campo vive ótima fase e segue em sequência excelente pelo Real Madrid, com oito gols em seis jogos. Ainda se coloca como terceiro artilheiro do Campeonato Espanhol, com 17 gols, atrás apenas de Suárez, com 18, e Lionel Messi, artilheiro da competição com 21 gols.

Com o resultado, o Real Madrid, que está invicto há 10 jogos, chegou a 60 pontos, na vice-liderança, com três pontos a menos que o líder Atlético de Madrid. Comandado pelo argentino Eduardo Coudet, ex-técnico do Internacional, o Celta, por sua vez, está em 11º na tabela da competição, com 34 pontos. O Real Madrid entrou em campo embalado e colocando pressão no rival, desde os primeiros momentos da partida. O primeiro gol logo viria aos 19 minutos. Kroos deu bela assistência para Benzema, que não desperdiçou a chance de balançar as redes do adversário.

O segundo tento veio de outra inspirada jogada da dupla. Kroos roubou a bola de Tapia e deixou a sobra para o atacante francês, que bateu de perna esquerda e mandou a bola para o canto do gol de Villar. Quando já se encaminhava para o final do primeiro tempo, Santi Mina diminuiu a vantagem, ao cabecear direto para o contrapé de Courtois. Na segunda etapa, houve criação de chances dos dois lados, com lances de perigo como o chute de Aspas, que exigiu boa defesa de Courtois para evitar outro gol do Celta. Com Vinícius Júnior, o Real Madrid esteve próximo de ampliar a diferença aos 20 minutos, mas o brasileiro não conseguiu concluir a jogada para Benzema. Nos acréscimos, Asensio fechou o placar ao trocar passes com Benzema e fazer o terceiro dos visitantes.

*Com informações do Estadão Conteúdo