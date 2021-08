Com futuro incerto, Kane não viaja com o Tottenham para jogo da Conference League

No fim da temporada passada, atacante informou diretoria dos Spurs que gostaria de deixar o clube

EFE/EPA/NEIL Harry Kane está há nove anos no Tottenham e quer defender outra equipe



O atacante inglês Harry Kane não vive seu melhor momento no Tottenham, clube em que está há nove anos. Nesta quarta-feira, 18, ele não viajou com a equipe para o jogo do play-off da Conference League contra o Paços Ferreira, em Portugal, que acontece amanhã, às 15h30 (horário de Brasília). Kane também não atuou no primeiro jogo dos Spurs na Premier League, que terminou com vitória por 1 a 0 contra o Manchester City. Curiosamente, há rumores na Inglaterra de que ele estaria tentando uma transferência para a equipe de Pep Guardiola. Segundo o clube, a ausência de Kane no ataque foi porque ele cumpria isolamento em um hotel após voltar de férias nas Bahamas. Seu primeiro treino com a equipe foi na manhã desta terça-feira, 17.

O treinador Nuno Espírito Santo disse ao SkySports que a aparição do camisa 10 contra o Wolverhampton, no próximo domingo, não é certa. “Não posso responder a isso. O que posso dizer é que ele está melhor, a sua forma física está a melhorar a cada dia. Ele vai se juntar ao grupo na sexta-feira e no sábado vamos tomar uma decisão sobre quem vai estar envolvido no próximo jogo”, esclareceu. No fim da última temporada, Kane informou ao Tottenham que gostaria de deixar o clube. No começo do verão britânico, o City ofereceu 100 milhões de euros aos Spurs, que rejeitaram. O valor de mercado do atacante, segundo o Transfermarkt, é de 120 milhões. A janela de transferências na Inglaterra fecha dia 31 de agosto.