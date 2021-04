Gabigol, do Flamengo, é arrogante? Veja o que Vampeta respondeu

Confira a opinião do Velho Vamp sobre o atacante do Rubro-Negro, que se envolveu, recentemente, em uma polêmica por ter comparecido a um cassino clandestino de São Paulo durante o agravamento da pandemia

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/WILIAN OLIVEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Vampeta deu a sua opinião sobre o atacante Gabriel Barbosa



Herói do Flamengo na Copa Libertadores de 2019, Gabriel Barbosa também foi fundamental no bicampeonato do Rubro-Negro no Campeonato Brasileiro e já se transformou em um ídolo para a torcida flamenguista. O atacante, porém, não é conhecido apenas pelas boas atuações dentro de campo e coleciona uma fama de “bad boy”, sendo considerado por muitos uma pessoa arrogante. No programa “Pergunte ao Vampeta”, do Grupo Jovem Pan, desta semana, o assunto veio à tona, e o pentacampeão do mundo com a seleção brasileira foi questionado sobre o tema.

“Eu não conheço o Gabigol pessoalmente. Dentro do campo, é um atleta extraordinário, muito bom e decisivo. Tem o meu respeito. Fora do campo, se ele é prepotente, eu não posso falar porque não tenho nenhum tipo de amizade ou relacionamento com ele”, disse Vampeta. Recentemente, o atacante do Flamengo protagonizou uma polêmica por ter comparecido a um cassino clandestino, na cidade de São Paulo, durante a fase emergencial, a mais restritiva do Estado durante a agravamento da pandemia da Covid-19.

