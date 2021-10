Jogadores do Tottenham testam positivo para Covid-19 antes de confronto contra o Newcastle

Clube não revelou os nomes dos infectados e deve refazer exames neste sábado

Reprodução/ Twitter @SpursOfficial Jogadores foram testados antes de confronto contra o Newcastle



Dois jogadores do Tottenham foram identificados nesta sexta-feira, 15, com a Covid-19. Os nomes dos atletas infectados não foram revelados e eles devem se manter isolados pelos próximos 10 dias, segundo as regras do governo britânico. A partida entre Tottenham e Newcastle acontece neste domingo, dia 17, às 12h30 (horário de Brasília) pela 8ª rodada do Campeonato Inglês. Além do jogo contra o Newcastle, os jogadores dos Spurs também perderão os confrontos da Conference League contra o Vitesse Arnhem, no meio da semana, e o derby contra o West Ham pela próxima rodada da Premier League. Assim como recomendado, o clube fará novos testes neste sábado, mas porta-vozes acreditam que não terá nenhum outro jogador com a doença.