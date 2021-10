Hernán Crespo se despede de elenco do São Paulo e posa ao lado de Rogério Ceni

Demitido na quarta-feira, argentino retornou ao CT nesta sexta-feira; atual treinador agradeceu Crespo por título do Paulista

Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC Hernán Crespo e sua comissão posam ao lado de Rogério Ceni



Dois depois de ser demitido do comando do time principal do São Paulo, Hernán Crespo compareceu ao CT da Barra Funda nesta sexta-feira, 15, para se despedir do elenco. Responsável pelo título do Campeonato Paulista depois de 15 anos na fila, o argentino foi recepcionado pelos jogadores e por Muricy Ramalho, coordenador de futebol do clube. Na quinta, Crespo já tinha agradecido o clube pelo trabalho e deu ‘boa sorte’ ao novo técnico Rogério Ceni. O ex-goleiro publicou uma foto em suas redes sociais com a comissão técnica argentina e agradeceu Crespo pelo título do Paulistão. “O Crespo é um cara fantástico. Um cara de um caráter fora da série, que conquistou um título. Gracias hermano”, escreveu.