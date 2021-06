Com gols de Sterling e Kane, Inglaterra derruba Alemanha e avança às quartas da Eurocopa 

Agora, o ‘English Team’ espera o vencedor do duelo entre Suécia e Ucrânia, marcado para as 16 horas (de Brasília) de hoje, para conhecer o seu próximo rival; Joachim Low, treinador dos alemães, se despede do grupo após longa passagem

EFE/EPA/Andy Rain Sterling, da Inglaterra, celebra gol marcado contra a Alemanha nas oitavas da Eurocopa



A Inglaterra está classificada para as quartas de final da Eurocopa e segue com o sonho vivo de conquistar o título inédito. Nesta terça-feira, 29, a equipe treinada por Gareth Southgate venceu a Alemanha por 2 a 0, em Wembley, na cidade de Londres, com gols de Raheem Sterling e Harry Kane. Agora, o “English Team” espera o vencedor do duelo entre Suécia e Ucrânia, marcado para as 16 horas (de Brasília) de hoje, para conhecer o seu próximo rival. Já Joachim Low, treinador dos alemães, se despede do grupo após uma longa passagem, que durava desde 2006. Campeão mundial, ele será substituído por Hans Flick, ex-comandante do Bayern de Munique.

O primeiro tempo foi marcado por muito equilíbrio e poucas emoções. Com mais posse de bola, a Alemanha não se intimidou com a presença da torcida inglesa, trocou passes e teve chance clara com Timo Werner, que recebeu de frente para o gol, mas foi bloqueado por Pickford. Aos poucos, no entanto, a seleção da casa foi se encontrando e deu a resposta com Sterling. O atacante acertou um lindo chute e só não viu a bola estufar a rede graças a Manuel Neuer, que espalmou para a linha de fundo. Apesar disso, a etapa inicial teve apenas três arremates para cada lado.

No segundo tempo, a partida foi mais eletrizante. Ligada, a Alemanha quase abriu o placar com Kai Havertz, que soltou uma pancada, defendida por Pickford. A Inglaterra, porém, não ficou abatida, adiantou as suas linhas e saiu na frente com o seu camisa 10, Raheem Sterling. Em linda jogada, o atacante carregou a bola, tabelou com Kane e tocou para Luke Shaw. O lateral esquerdo cruzou na medida para Sterling, que completou para as redes. Emocionado com o gol, o atacante quase tornou-se “vilão” minutos depois, ao entregar a bola nos pés de Thomas Muller. O experiente alemão, entretanto, acabou chutando rente ao poste, desperdiçando chance clara e que fez falta. Isto porque Harry Kane tratou de definir a classificação na sequência. O centroavante recebeu cruzamento de Grealish e cabeceou para o fundo da meta.