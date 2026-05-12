Com nomes de peso, Suécia convoca seleção para a Copa do Mundo; veja

Seleção está no grupo F do torneio, junto com Tunísia – adversária da estreia -, Holanda e Japão

Viktor Gyokeres foi convocado pela Suécia para a Copa do Mundo 2026



A Suécia foi a segunda seleção a divulgar a lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026. O técnico inglês Graham Potter anunciou, nesta terça-feira (12), os jogadores que tentarão avançar no grupo F do torneio, com nomes de peso como Alexander Isak, do Liverpool, e Viktor Gyökeres, do Arsenal.

Além da seleção sueca, o grupo F é composto por Tunísia, adversário da estreia da Suécia, Holanda e Japão.

A Suécia chegou na Copa do Mundo após passar pela Polônia por 3 x 2, na Repescagem da Europa, no final de março.

Veja a lista de convocados:

Goleiros: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK) e Jacob Widell Zetterström (Derby County);

Defensores: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Nilsson Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjällby) e Daniel Svensson (Borussia Dortmund);

Meio-Campistas e Atacantes: Taha Ali (Malmö), Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Jesper Karlström (Udinese), Gustaf Nilsson (Club Brugge), Benjamin Nygren (Celtic), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburg) e Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise);