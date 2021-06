Confira datas e locais dos jogos das quartas de final da Eurocopa

Últimas vagas para a próxima fase do torneio foram definidas nesta terça-feira, 29, com as vitórias da Inglaterra e da Ucrânia

Divulgação Semifinais e final da Eurocopa serão disputadas em Wembley, na Inglaterra



A Eurocopa 2021 conheceu as últimas seleções classificadas para as quartas de final do torneio nesta terça-feira, 29. A Inglaterra, que venceu a Alemanha por 2 a 0, e a Ucrânia, que marcou no fim e eliminou a Suécia, garantiram suas vagas e se enfrentam na próxima fase da competição. Além deste jogo, outras três partidas definirão os semifinalistas da Eurocopa. No primeiro confronto, teremos duas favoritas: Itália e Bélgica, sendo que os belgas contam com os prováveis desfalques de Eden Hazard e Kevin De Bruyne. Do mesmo lado da chave, jogam Espanha e a surpreendente Suíça, que eliminou a França nos pênaltis. Do outro lado, a Dinamarca e a República Tcheca, surpresa da competição até o momento, disputam uma vaga nas semifinais. As semifinais e a final da competição serão disputadas no Estádio de Wembley, na Inglaterra. Confira todas informações sobre cada um dos jogos da Eurocopa.

Suíça x Espanha

Data: Sexta-feira, 2 Local: São Petersburgo, Rússia Horário: 13h



Itália x Bélgica

Data: Sexta-feira, 2 Local: Munique, Alemanha Horário: 16h



República Tcheca x Dinamarca

Data: Sábado, 3 Local: Baku, Azerbaijão Horário: 13



Ucrânia x Inglaterrra