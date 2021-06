Eurocopa: Gol no último minuto da prorrogação dá classificação à Ucrânia

Após empate por 1 a 1 nos 90 minutos, seleção do Leste Europeu ficou com um jogador a mais no tempo extra e carimbou a vaga com cabeceio certeiro de Dovbyk, no apagar das luzes

Robert Perry/EPA/EFE Após marcar no último minuto, Dovbyk comemora o gol da classificação da Ucrânia para as quartas de final da Eurocopa



Em mais um jogo eletrizante na Eurocopa 2021, a Ucrânia venceu a Suécia por 2 a 1 e avançou para as quartas de final do torneio de seleções. Após empate por 1 a 1 no tempo normal, a equipe do Leste Europeu conseguiu a classificação no último minuto da prorrogação. Quando os torcedores presentes no Hampden Park, em Glasgow, na Escócia, já se preparavam para a decisão por pênaltis, Dovbyk recebeu cruzamento de Zinchenko e cabeceou sem chances para o goleiro Olsen. A seleção ucraniana agora enfrentará a Inglaterra, no estádio Olímpico de Roma, em partida marcada para o próximo sábado, 3.

Além de ter participado do gol da classificação, Zinchenko marcou o primeiro da partida, aos 27 minutos do primeiro tempo. Após uma trama esperta do ataque ucraniano, o meio-campista recebeu do lado esquerdo da área e acertou potente chute de primeira. Aos 43, contando com desvio, Fosberg empatou com um arremate de fora da área. O sueco teve duas chances para se consagrar na etapa final, mas em ambas acertou a trave. Sydorchuk, da Ucrânia, também carimbou o poste no movimentado segundo tempo. Na prorrogação, a Suécia ficou com um jogador a menos a partir do oitavo minuto, depois que o VAR recomendou a expulsão de Danielsson (o que foi acatado pelo árbitro). Em vantagem numérica, os ucranianos chegaram à histórica classificação com o tento anotado por Dovbyk.