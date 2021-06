Tatuagem profética de Sterling mostra que sonho de garoto virou realidade

Autor do primeiro gol no triunfo sobre os alemães, o jogador britânico tem, em seu braço esquerdo, uma tatuagem com um menino vestindo a camisa 10 nas costas e olhando para o Estádio de Wembley

EFE/EPA/Andy Rain Sterling marcou na vitória da seleção inglesa diante da Alemanha, pela Eurocopa



Raheem Sterling transformou nesta terça-feira, 29, um sonho de garoto em realidade. Ao comandar a seleção inglesa na vitória diante da Alemanha, em partida válida pelas oitavas de final da Eurocopa, o atacante conseguiu ser o “Rei de Wembley” que tanto desejava, cumprindo uma profecia que está gravada em sua própria pele. Autor do primeiro gol no triunfo sobre os alemães, o jogador britânico tem, em seu antebraço esquerdo, uma tatuagem com um menino vestindo a camisa 10 nas costas, segurando uma bola e olhando para o mítico estádio. O motivo? Criado nos arredores de Wembley, localizado na cidade de Londres, ele passou a maior parte da infância imaginando fazer história no local.

Em entrevista concedida à emissora britânica “ITV Sport”, antes de embarcar para a Rússia mirando o título da Copa do Mundo de 2018, Sterling contou o motivo para fazer a tatuagem. “Esta é uma tatuagem do Estádio de Wembley”, disse o atacante apontando para a tinta em seu braço esquerdo. “Quando menino, costumava andar por Wembley ou andar de bicicleta. “Espero que um dia eu possa usar aquele número dez naquele estádio, estar na minha cidade natal e, com sorte, ser o Rei de Wembley um dia”, completou o jogador de 26 anos, que coleciona passagens por times de outras cidades inglesas. Revelado pelo Liverpool, ele foi negociado em 2015 com o Manchester City, onde já faturou 11 títulos, entre eles três vezes o Campeonato Inglês.

um menino criado em Brent, arredor de Wembley, com uma tatuagem que representa um sonho de infância: jogar no Wembley.

hoje, Sterling é o camisa 10 da Inglaterra, artilheiro da seleção na Eurocopa e ajuda seu país a se classificar para as quartas no próprio estádio de seus sonhos pic.twitter.com/8GwFnPqHJS — AGÜERO MIL GRAU™ (@AgueroMilGrau) June 29, 2021

Sterling, é verdade, já havia sido protagonista em Wembley nas “magras” vitórias do “English Team” por 1 a 0 diante de Croácia e República Tcheca, ambas válidas pela fase de grupos da atual edição da Eurocopa. Desta vez, no entanto, o gol teve um sabor especial. Conhecida como “freguesa” da Alemanha, a seleção inglesa foi eliminada pela rival em duas Copas (1990 e 2010) e de uma Euro (1996), e vinha de sete jogos sem vencer a equipe alemã no estádio londrino. Fora isso, o atacante manteve o sonho da Inglaterra de levantar uma taça, algo que não acontece desde o Mundial de 1966. Agora, o foco é nas quartas de final, que será disputada em Roma, na Itália, diante de Suécia ou Ucrânia, no próximo sábado, 2.