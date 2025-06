Confiras os times classificados e os confrontos das oitavas de final do Mundial de Clubes

Ao todos 16 times disputam o título inédito da competição; mata-mata começa neste sábado (28)

EFE/EPA/WILL OLIVER Bruno Henrique, do Flamengo, comemora com os companheiros após marcar o gol de empate por 1 a 1 durante a partida da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 entre CR Flamengo e Chelsea FC, na Filadélfia, Pensilvânia, EUA



Encerradas os 32 jogos que marcaram a fase de grupos do Mundial de Clubes, ficou conhecido nesta quinta-feira (26) os 16 times que avançaram para o mata-mata, que começa a ser disputado neste sábado (28). Dos países que tiveram representantes, equipes dez nações seguem vivas, sendo elas do: Brasil, Estados Unidos, França, Espanha, Alemanha, Inglaterra, México, Itália, Portugal e Arábia Saudita. Do Brasil, maior país com representantes, os quatro times avançaram para as oitavas de final, sendo o Botafogo o único que foi derrotado na fase de grupos.

Quais times avançaram para as oitavas?

GRUPO A: Palmeiras e Inter Miami

GRUPO B: PSG e Botafogo

GRUPO C: Benfica e Bayern de Munique

GRUPO D: Flamengo e Chelsea

GRUPO E: Inter de Milão e Monterrey

GRUPO F: Borussia Dortmund e Fluminense

GRUPO G: Manchester City e Juventus

GRUPO H: Real Madrid e Al-Hilal

Como ficaram os confrontos?

Palmeiras x Botafogo

Benfica x Chelsea

PSG x Inter Miami

Flamengo x Bayern de Munique

Inter de Milão x Fluminense

Manchester City x Al-Hilal

Real Madrid x Juventus

Borussia x Monterrey

As disputas das oitavas de final começam a ser disputadas neste sábado (26), com um clássico brasileiro abrindo a rodada de mata-mata. Palmeiras e Botafogo se enfrentam às 13h, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. O time paulista vai para o jogo depois de arrancar um empate com o Inter Miami na última rodada e terminar a fase de grupo em primeiro, com uma vitória e dois empates. Já o time carioca, vem de uma derrota para o Atlético de Madrid, resultado que garantiu a segunda posição do Grupo B, após uma duas vitórias e uma derrota.