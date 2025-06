Conquista de Portugal da Liga das Nações reacende debate Messi x Cristiano Ronaldo

Time comandado pelo espanhol Roberto Martínez se tornou o primeiro a ser bicampeão do torneio criado pela UEFA em 2019; nas redes sociais, fãs de ambas estrelas discutem suas carreiras

A Seleção de Portugal conquistou no último domingo (8) o seu segundo título da Liga das Nações, contra a forte Espanha, na Allianz Arena, em Munique. A vitória veio apenas nos pênaltis, depois da prorrogação, que terminou com o mesmo resultado do jogo, 2 a 2. O time comandado pelo ironicamente espanhol Roberto Martínez se tornou o primeiro a ser bicampeão do torneio criado pela UEFA em 2019. No plantel da equipe e substituído no fim do segundo tempo estava Cristiano Ronaldo, que defende a Seleção das Quinas desde 2004. Autor do segundo gol de Portugal, que levou o jogo para a prorrogação, Cristiano depois admitiu que tinha sentido um desconforto antes do jogo e que “forçou” para estar em campo durante a decisão. Depois da chegada do jogador, a seleção que nunca tinha levantado um troféu em competições agora conta com três (Eurocopa 2016 e Liga das Nações 2019 e 2025).

A conquista do campeonato reacendeu o debate entre quem seria melhor, Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, que digladiaram durante anos a hegemonia do futebol mundial, agora, em fim de carreira, ainda são considerados entre os melhores jogadores do mundo. Nas redes sociais, fãs de Cristiano argumentam que os caminhos para as conquistas do português foram mais difíceis, principalmente representando seu país, já que a seleção portuguesa nunca teve um time a altura da Argentina. Também acusam um suposto “favorecimento” das entidades internacionais em relação a prêmios individuais para Messi, com destaque para a bola de ouro de 2023, quando o argentino foi eleito melhor do mundo muito pela conquista da Copa do Mundo de 2022, pois havia feito uma temporada abaixo dos padrões pelo PSG em 22/23.

𝗟𝗶𝗼𝗻𝗲𝗹 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗶:

⚔️ 1104 Jogos

⚽️ 865 Gols

🎯 384 Assistências

🅿️ 1249 Participações G/A

🏆 46 Títulos

🌟 8x Bola de Ouro

🌟 8x The Best FIFA

🌟 6x Chuteira de Ouro

🌟 3x Melhor Jogador da Europa

🌟 2x Craque da Copa do Mundo

🌟 1x Golden Boy 𝗖𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻𝗼… pic.twitter.com/Ad8sDZnoyc — Noite de Copa (@Noitedecopa) June 8, 2025

No entanto, os que defendem a tese de que Lionel Messi seria um jogador melhor, se apoiam nas conquistas individuais do argentino ao longo dos anos. Com oito Bolas de Ouro contra cinco do português, muitos apontam pela longevidade do argentino em se manter no topo do futebol, conquistando a sua última em 2023. Cristiano recebeu o prêmio pela última vez em 2017. A conquista da Copa do Mundo também pesa muito a favor de Messi, apesar dele ter sido muito criticado durante a sua carreira por não conseguir reproduzir as atuações mágicas dos tempos de Barcelona pela Alviceleste. Porém, recentemente também levantou outros três troféus pelo país (Copa América 2021, 2023 e Copa dos Campeões CONMEBOL–UEFA 2022). Muitos também argumentam que em questão de “talento natural” Messi levaria vantagem, em detrimento de Cristiano, que teria que “se esforçar” muito mais para desempenhar em campo.

a diferença é absurda em quantidade e dificuldade. Cristiano é genial também, mas Messi tá um degrau acima. a maioria das assistências de Cristiano é recebendo na frente do gol. a de Messi é passe quebrando linhas, ou depois dele driblar 2, 3 atravessando o campo. — QMoVdBMM? (@meunaotenhonome) June 9, 2025

A verdade é que o debate está longe de acabar, e que provavelmente irá se estender de maneira apaixonada por muitos anos ainda após a aposentadoria dos dois atletas. Após conquistar tudo possível por clubes, ambos conseguiram sucesso por suas seleções nos estágios finais das suas carreiras, e ficaram mais ainda próximos um do outro. Cristiano pode fomentar mais ainda a discussão se conquistar a Copa do Mundo de 2026, pois igualaria a Messi em títulos por seleções também.