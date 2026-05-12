Convocação, embarque e estreia: veja o calendário do Brasil até a Copa do Mundo

Equipe comandada por Ancelotti vai ao torneio visando impedir que a espera pelo hexa se torne o maior hiato da história: 28 anos

Divulgação / CBF Carlo Ancelotti é o comandante responsável por levar a Seleção à tão sonhada sexta estrela



A Seleção Brasileira está na contagem regressiva para a Copa do Mundo 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. Com a estreia marcada para o dia 13 junho, a equipe do técnico italiano Carlo Ancelotti será convocada na próxima segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

Abaixo, a Jovem Pan apresenta o cronograma do Brasil até a fase de grupos da Copa.

Convocação

Carlo Ancelotti convocará a seleção brasileira na próxima segunda-feira, às 17h (horário de Brasília), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

O anúncio do local da convocação foi feito no final de abril pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Na ocasião, a entidade definiu o evento como uma “celebração do futebol brasileiro, unindo passado e presente da seleção mais vitoriosa nas Copas do Mundo”.

Apresentação

A CBF informou que a apresentação dos jogadores convocados por Ancelotti para o torneio acontecerá no dia 27 deste mês, com exceção dos brasileiros envolvidos na final da UEFA Champions League, entre Paris Saint-Germain x Arsenal, que acontecerá no dia 30, em Budapeste, na Hungria.

A partir do dia 27, começa a preparação da seleção para o torneio.

Amistosos pré-Copa

Antes do embarque para os EUA, o Brasil realizará um amistoso contra o Panamá, no Maracanã, no próximo dia 31. O duelo marca a despedida do elenco da torcida brasileira.

No dia 1º de junho, a delegação viaja para o território americano, onde será disputado o último amistoso antes da Copa, contra o Egito, no estádio Huntington Bank Field, em Cleveland, no dia 6 de junho.

Fase de grupos da Copa

Depois dos dois amistosos, a preparação se volta 100% para a Copa do Mundo. O Brasil estreia na competição em um sábado, dia 13 de junho, às 19h, contra o Marrocos. A partida acontecerá no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey.

O segundo jogo da seleção está marcado para o dia 19, uma sexta-feira, às 21h30, contra o Haiti, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Já o último jogo da fase de grupos acontecerá no dia 24 de junho, uma quarta-feira, às 19h, contra a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami.