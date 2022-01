Copa da Liga Inglesa: Liverpool x Arsenal é adiado após surto de infectados pelo coronavírus

Desta forma, com uma inversão de mando de campo, o primeiro jogo será realizado no próximo dia 13, no estádio Anfield Road

EFE/EPA/PETER POWELL Roberto Firmino é um dos infectados pela Covid-19 no Liverpool



A Liga de Futebol Inglesa (EFL, na sigla em inglês) decidiu adiar a partida entre Liverpool e Arsenal, então marcada para esta quinta-feira, 6, em Londres, pela ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa. A decisão acontece após os “Reds” pediram para a organização do campeonato a suspensão devido ao surto de infectados pelo novo coronavírus em seu elenco. Desta forma, com uma inversão de mando de campo, o primeiro jogo será realizado no próximo dia 13, no estádio Anfield Road, em Liverpool, e o confronto de volta ficou para o dia 20, no Emirates Stadium. Chelsea e Tottenham disputam a outra vaga na decisão – o primeiro jogo acontece hoje.

O Liverpool está sem Jürgen Klopp, Roberto Firmino, Joel Matip e Alisson desde o final de semana e, na última terça-feira, novos casos da Covid-19 apareceram entre o elenco. O mais recente foi do auxiliar técnico Pepijn Lijnders, que comandaria a equipe contra o Arsenal, no lugar do treinador alemão. Há outros desfalques, por motivos diversos: Mohamed Salah, Sadio Mane e Naby Keita disputam a Copa Africana de Nações com suas respectivas seleções; Thiago Alcântara, Takumi Minamino, Divock Origi, Nat Phillips e Harvey Elliot estão machucados ou recuperando a forma após leões; e Andy Robertson está suspenso. Assim, os Reds tentam recuperar o maior número de atletas possíveis até o dia 13.