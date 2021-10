Irreconhecível, Bayern sofre goleada do Monchengladbach e é eliminado da Copa da Alemanha

Mesmo contando com o time titular, incluindo Robert Lewandowski, o atual melhor do mundo, o Gigante da Baviera não teve a menor chance diante dos Potros, que marcaram com Koné, Bensebaini (duas vezes) e Embolo (duas vezes)

EFE/EPA/SASCHA STEINBACH Borussia Monchengladbach venceu e eliminou o Bayern de Munique da Copa da Alemanha



O todo poderoso Bayern de Munique foi surpreendido pelo Borussia Monchengladbach e acabou sendo goleado por 5 a 0, no Borussia Park, em partida válida pela segunda fase da Copa da Alemanha. Mesmo contando com o time titular, incluindo Robert Lewandowski, o atual melhor do mundo, o Gigante da Baviera não teve a menor chance diante dos Potros, que marcaram com Koné, Bensebaini (duas vezes) e Embolo (duas vezes). Maior vencedor do torneio, com 21 taças, o clube bávaro, agora, foca nas outras duas competições da temporada: o Campeonato Alemão e a Liga dos Campeões. Neste início de temporada, o time de Julian Nagelsmann lidera a competição nacional com 22 pontos em nove rodadas. No continental, a equipe tem 100% de aproveitamento, com três vitórias no Grupo E.

Atuando como mandante, o Borussia Monchengladbach tratou de encaminhar a classificação cedo. Em 21 minutos de bola rolando, o time da casa já estava vencendo por 3 a 0. Demonstrando muita intensidade, os Potros abriram o placar aos 2 minutos, com Koné. Aos 15, foi a vez de Bensebaini completar assistência de Hoffmann para ampliar o marcador. O terceiro veio em uma cobrança de pênalti, justamente de Bensebaini. Sem tirar o pé no segundo tempo, o Gladbach ampliou aos 6 minutos com Embolo, completando passe de Elbedi. Atordoado, o Bayern levou mais um seis minutos depois, novamente com Embolo. Na etapa final, Lewandowski, Sané e outros jogadores do Gigante da Baviera tiveram oportunidades de diminuir o prejuízo – todos, no entanto, pararam no goleiro Sommer.