Classificada, seleção brasileira enfrenta o Paraguai nesta terça-feira

Time vai tentar manter invencibilidade nas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar

Lucas Figueiredo / CBF Jogadores da seleção brasileira comemoram gol contra o Uruguai, em vitória na Arena da Amazônia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo



Após o empate com o Equador, a Seleção Brasileira volta a campo na noite desta terça-feira, 1º de fevereiro, pela 16ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. O técnico Tite terá de fazer algumas mudanças no time titular. O lateral direito Emerson Royal foi expulso no último e está fora. E o lateral esquerdo Alexandro testou positivo para a Covid-19. Daniel Alves e Alex Telles são os substitutos naturais. Líder isolado da competição com 36 pontos conquistados e já garantido no mundial, o Brasil encara o Paraguai às nove e meia da noite no Mineirão, em Belo Horizonte, com cobertura completa da Jovem Pan.

Em entrevista coletiva, Titi também deu indícios de que pode poupar jogadores do Real Madrid, já que o clube merengue joga na próxima quinta-feira contra o Athletic de Bilbao pelas quartas de final da Copa do Rei. Os jogadores da equipe espanhola que estão à disposição do treinador são os atacantes Vinícius Júnior e Rodrigo, além do volante Casemiro. O zagueiro Éder Militão recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Equador e, por isso, está suspenso e já retornou à Madrid. “Nenhum acordo institucional existe. Existe bom senso só e eu tenho a capacidade de olhar calendários. Saber que dia joga um e que dia joga o outro. Saber que o PSG joga no dia 5. Saber que o Atlético joga dia 6 ou 7 e saber que o Real joga dia 4. Eu tenho que ter bom senso, eu tenho que ter discernimento, eu tenho que saber os calendários. Porque, aliás, é meio incompreensível o cara jogar dia 1 para 2 na seleção brasileira e jogar dia 4 no campeonato espanhol.

*Com informações do repórter Victor Boni