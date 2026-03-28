Coreia do Sul x Costa do Marfim: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Reprodução / Twitter / Tottenham Hotspurs Son Heung-min



Coreia do Sul e Costa do Marfim se enfrentam neste sábado (28), às 11h, no Stadium MK, na Inglaterra, em amistoso internacional.

A Seleção da Coreia do Sul chega ao confronto como uma das forças mais consistentes da Ásia, ocupando a 22ª posição no ranking FIFA.

Do lado marfinense, a Seleção da Costa do Marfim ocupa a 37ª colocação no ranking FIFA e chega com elenco recheado de jogadores que atuam na Europa.

Onde assistir Coreia do Sul x Costa do Marfim ao vivo

A partida não terá transmissão em canais ou plataformas de streaming no Brasil.